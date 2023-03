Tchad : journée de sensibilisation sur les textes relatifs à la promotion du genre à Mao

Les travaux de la journée d'information et de la sensibilisation, sur les textes de la République du Tchad relatifs à la promotion du genre dans la gestion des affaires publiques, ont été lancés à Mao.



La cérémonie de lancement a été présidée par le gouverneur de la province du Kanem, Issaka Hassane Jogoï, ce jeudi 16 mars 2023 au CLAC de Mao.



C’était en présence des autorités administratives, traditionnelles, militaires et des représentants des associations. Ce programme fait suite aux recommandations issues de Dialogue national inclusif.



A cette occasion, le gouverneur Issaka Hassan Jogoï demande aux participants de discuter et de bien cerner les questions, pour la réussite de la Transition qui est le vœu ardent du Général Mahamat Idriss Deby Itno, président de Transition et chef de l’Etat.



C'est avec une photo de famille que la cérémonie de lancement de ces travaux a pris fin.