TCHAD Tchad : l'ADC appelle les citoyens à un comportement responsable face à la pandémie

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 13 Janvier 2021



L’Association pour la défense des droits des consommateurs réagit au confinement de N'Djamena.





"Il est regrettable que malgré les énormes efforts et sacrifices fournis par le Gouvernement, les partenaires, et les organisations de la société civile dans la sensibilisation, la fourniture des masques et des dispositifs de lave mains que l’on arrive à un tel recul", estime le secrétaire général de l'ADC, Daouda Elhadj Adam.



Après plus d’une dizaine de jours de l’application de ces mesures, l’ADC demande au Gouvernement de réexaminer chacune de ses mesures en tenant compte de leur efficacité dans la limitation de la propagation, mais aussi de leur faisabilité eu égard aux réalités économiques et sociales du pays dont tous les acteurs économiques sont encore sous le choc des crises économiques et de la cherté de la vie. "Le suivi de l’application de nouvelles mesures efficaces et réalistes doit se faire dans le respect i) des droits humains, ii) des sanctions prévues par le Code pénale et la loi des finances, et iii) une forte implication des autorités locales, les Chefs de carré, les leaders religieux, les chefs traditionnels, les leaders d’opinion, et les Chefs de communautés".

Suite aux mesures radicales prises par le Gouvernement pour stopper la propagation de la pandémie du coronavirus au Tchad, l'Association pour la défense des droits des consommateurs (ADC) a exprimé mercredi ses profonds regrets par rapport aux conséquences du relâchement dans le respect des mesures barrières dont elle n'avait pas cessé d'attirer l'attention de la population et des autorités en charge du suivi de l'application des premières mesures de prévention.





