Tchad : l’ADES oriente ses actions vers le développement

L’Agence de développement économique et social (ADES) a procédé récemment à la réadaptation de sa planification stratégique antérieure en tenant compte des leçons tirées de son expérience et de son évolution dans le domaine de l’humanitaire. Elle veut assurer un accroissement plus important de la dimension de l’organisation pour la période de 2019-2023.



Les participants ont fortement recommandé à l’ADES de prioriser dans ses actions les aspects d’adaptation au changement climatique, l’approche genre, l’inclusion des populations locales, l’approche participative et la mobilisation de ressources. Il a été également suggéré que l’ADES puisse renforcer ses positions actuelles et prospecter les autres pays de la sous-région.



L’ONG devrait prochainement se focaliser sur les actions de développement qui sont la raison d’être de sa création, en adéquation avec l’urgence et la réhabilitation.



Les séminaristes ont recommandé l’insertion d’un nouvel organigramme qui propose, en plus des anciennes directions, une direction de gestion des partenariats et le poste de chargé de Formation et de Développement des ressources Humaines.



L'atelier de planification stratégique a permis de faire un état des lieux de la situation actuelle de l’ADES à travers l’analyse de l’énoncé de sa vision et de sa mission et de l’environnement interne et externe, afin de déterminer les forces, faiblesses, opportunités et menaces et surtout de déterminer les objectifs stratégiques.



Il s’agissait de manière stratégique de maintenir les acquis, renforcer les partenariats et la visibilité institutionnelle.