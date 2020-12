Tchad : l'ADETIC offre des tablettes électroniques à des jeunes d'Am Timan

Remettant les tablettes aux jeunes gagnants du concours, le directeur général adjoint de l'ADETIC, Naïr Abakar, estime qu'elles permettront à ces jeunes d'être outillés en TIC afin de prendre conscience de leur importance dans leur propre province.



Selon lui, aujourd'hui, le monde qualifie l'analphabète non seulement de celui qui ne sait pas lire, écrire et parler, mais aussi celui qui ne sait pas toucher à la machine ou n'a pas une maitrise des TIC.



La nouvelle tournée provinciale du chef de l'État est marquée par la pose des pierres de construction de trois centres provinciaux multimédias de l'ADETIC : Batha, Guéra et Salamat.