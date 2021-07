Tchad : l’ADETIC signe deux partenariats pour mieux développer les TIC

N'Djamena - L’Agence de développement des technologies de l’information et de la communication (ADETIC) a paraphé lundi une double convention de partenariat avec Internet Society et House of Africa.



Internet Society Tchad entend accomplir la mission de la promotion et de la vulgarisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication, et plus particulièrement l’usage professionnel et privé de l’internet au Tchad.



L’organisation ISOC Tchad a sollicité auprès de l’ADETIC un partenariat pour la mise en place de stratégies afin de faire avancer le développement et l’application de l’infrastructure internet, des technologies et des normes ouvertes.



La deuxième convention avec House of Africa permettra d'œuvrer en commun au développement des TIC et de l’économie numérique au Tchad ; de renforcer les capacités des tchadiens en matière de gouvernance de l’internet et la participation tchadienne à l’écosystème mondial de l’Internet.