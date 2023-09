Tchad : l'AFAC offre 500 kits scolaires aux enfants du 7ème arrondissement

L'Association des Femmes Anti Clivage (AFAC) a inauguré officiellement sa caravane de distribution de kits scolaires en faveur des enfants dans le besoin, le 20 septembre 2023, au Centre des Jeunes Don Bosco, sous le thème « Scolarité pour tous ». Hassane Moustapha Assayir, président du comité d'organisation de l'événement, a souligné l'importance de l'éducation et de la scolarisation des enfants, car ils représentent l'avenir de demain.



De son côté, Zenaba Florence, présidente de l'AFAC, a exprimé sa gratitude envers la ministre d'État, ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfance et de la Solidarité nationale, Mme Amina Priscille Longoh, pour son soutien.



Elle a déclaré que l'éducation est l'une des priorités de l'Association, et elle continuera à œuvrer pour offrir un meilleur avenir aux enfants, en leur fournissant affection et aide. Myengar Mbaiodel Gédéon, maire deuxième adjoint de la commune du 7ème arrondissement, a souligné que sa commune, composée de 23 quartiers, est l'une des plus défavorisées, confrontée à de nombreux problèmes.



Il a exprimé sa gratitude envers l'AFAC pour son geste en faveur des enfants de la commune. Lors du lancement de la caravane de distribution des kits scolaires, Kaoudé Israël, représentant de la ministre d'État, ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfance et de la Solidarité nationale, a rappelé l'importance de veiller à l'éducation de tous les enfants, sans distinction.



Enfin, il a souligné que l'éducation est essentielle pour le développement du pays, et chacun doit contribuer à cet objectif.