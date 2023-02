Tchad : l'AFEDEC lance sa stratégie triennale 2023-2025 à Kelo

L'Association pour l'appui à la formation, à l'étude et au développement communautaire (AFEDEC), a lancé ses activités pour la période 2023-2025, ce 3 février 2023, au Centre d'accueil de l'Eglise catholique de Kelo.



La cérémonie a été présidée par le maire de Kelo, Bessingar Bazo, représentant le préfet du département de la Tandjile Ouest. AFEDEC a commencé ses activités en organisant un atelier de formation destiné aux leaders locaux sur la vie associative.



Cette association, qui a pour slogan "vivre ensemble, faire ensemble, développer ensemble", vise à construire des communautés responsables, conscientes, actives, organisées et dirigées dans un développement participatif et durable, grâce à un capital humain formé et éduqué. AFEDEC, qui s'implante partout au Tchad, fonde ses finances sur les frais d'adhésion de ses membres (10 000 francs) et les cotisations mensuelles (5 000 francs).



Lors de la cérémonie, le président de l'association, Begoto Ting-Na Christophe, a souligné que l'objectif d'AFEDEC est de promouvoir le développement local et communautaire, en accompagnant les communautés, les associations et les acteurs locaux dans leurs initiatives de développement.



Il a également invité toutes les personnes disposant de bonnes intentions à adhérer sans hésitation. Le maire de Kelo, Bessingar Bazo, a accueilli les participants à la cérémonie et a apprécié cette initiative. Il a également précisé que les objectifs d'AFEDEC correspondent à la politique de développement lancée par le président de la Transition, Mahamat Idriss Deby.



Enfin, il a demandé aux autres associations de suivre leur exemple en travaillant pour le développement local. L'AFEDEC a son siège national à Kelo.