Tchad : l'AJDLC oriente les nouveaux bacheliers du département de Loug-Chari

L'événement d'orientation a pour objectif de concrétiser les engagements pour la mise en place d'un comité de réflexion permettant d'orienter et d'encourager les jeunes bacheliers du Loug-Chari.



Le vice-président de l'AJDLC, Abdelkadrre Djibia, affirme que cette journée est le fruit du projet de réflexion qui permet d'encourager et d'orienter les jeunes bacheliers du département du Loug-Chari . Elle a pour but de les aider à faire le bon choix de filières dans leurs domaines de compétences.



De son côté, la présidente du comité d'organisation, Falmata Mahamat Kana Bady, souligne que son institution a eu la chance d'orienter, de guider les cadets bacheliers vers leur destination afin qu'ils cernent mieux leurs études.



Quelques jeunes bacheliers ont été récompensés par des attestations d'orientation et de reconnaissance.