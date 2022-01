Tchad : l’AJDR exprime sa préoccupation sur les événements d’Abéché

L'Association de jeunes pour l'animation et développement rural (AJDR) exprime sa vive préoccupation, face à la répression qui s'est passée à Abéché, suite à l'intronisation d'un chef de canton de communauté arabe, Bani Halba à Abéché, chef-lieu de la région du Ouaddaï. C’est ce qui ressort d’un communiqué de presse signé par le président de l'association Deuba Rodrigue Tchoke.



Le 24 janvier dernier, une partie de la population hostile à cette intronisation a manifesté et a été violemment réprimée par les forces de défense et de sécurité. A cet effet, l’AJADR rappelle qu’au moment où le pays s'attelle à organiser un dialogue national souhaité par ses fils et filles qui aspirent à la paix et à la réconciliation nationale, il est impératif que l'autorité traditionnelle fasse respecter la discipline et garantisse les coutumes.



Devant la dégradation de cette situation préoccupante à Abéché, l’AJADR demande à la haute autorité, l'annulation pure et simple du décret contesté par la population. Elle appelle à la destitution du chef de canton afin que la paix revienne dans cette province et que la population vaque à ses occupations en tout sécurité, et condamne également la réponse disproportionnée des forces de l'ordre de défense et de sécurité.



Par ailleurs, l’AJARD exige l'ouverture d'une enquête pour circonscrire la responsabilité ayant commis des actes de tortures sauvage à l'encontre des manifestants, tout en rappelant à l'État tchadien, le respect scrupuleux des engagements internationaux, notamment les conventions et les traités sur la protection de droit de l'homme et de leurs biens. Enfin, l'organisation est disposée à mettre son expertise en matière de médiation pour la résolution du conflit en cours à Abéché.