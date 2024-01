Tchad : l'AJDST, une nouvelle force pour l'unité et le progrès économique

Enregistrée sous Folio 8014 au registre des Associations en date du 2 mai 2023, l'AJDST a été officiellement lancée ce jour, le 20 janvier 2024.



Selon le discours de son président Abderrahim Mahamat Younous : "Le développement du Tchad ne peut en aucun cas se faire sans l'unité nationale des fils et des filles du Tchad". Le développement, poursuit-il, n'est rien d'autre que le changement de nos mentalités et également des conditions de vie de la population.



L'Association des Jeunes pour le Développement Socio-économique du Tchad a pour but de scruter de près la situation sociale et économique du pays et de proposer des pistes de solutions pour un développement réussi.



Selon le président de l'AJDST : "S'il y a un message à transmettre, c'est celui du renforcement de l'unité nationale, de la cohésion sociale, du vivre ensemble, de la bonne gouvernance, et de la diversification de l'économie pour l'amélioration de la vie de la population."



Abderrahim Mahamat Younous exhorte ses membres au renforcement de la solidarité ainsi que de la fraternité, afin d'acquérir un certain nombre de valeurs dont le respect de soi, le respect de l'autre et de la dignité. Il souhaite plein succès aux membres et à ses collaborateurs pour la mission noble de l'Association des Jeunes pour le Développement Socio-économique du Tchad.