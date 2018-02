Tchad : l’AJPDAR plaide pour un apaisement du climat socio-politique tendu

Le président de l'Alliance des Jeunes pour la Paix et de l'Appui à la Renaissance du Tchad (AJPDAR-Tchad), Mahamat El-Mahdi Abderamane, a fait, ce mercredi 1er janvier à la Maison des Médias, un point de presse relatif à la situation socio-politique que connaît le Tchad suite à la montée de la grogne sociale dû à la déduction des salaires et d’autres mesures d'austérité.



L'Alliance des Jeunes pour la Paix et de l'Appui à la Renaissance du Tchad (AJPDAR-Tchad) salue la prompte réaction du gouvernement à travers le Ministre des Finances et du Budget qui a réuni autour d'une table les principaux responsables des banques de la place pour tenter de trouver une solution à cette épineuse question.



Par ailleurs , elle loue aussi la bonne foi du gouvernement et du Ministre de l'Administration du Territoire, de la Sécurité Publique et de la Gouvernance Locale qui a réitéré la bonne volonté des autorités selon laquelle la porte du dialogue reste ouverte.



Le président Mahamat El-Mahdi Abderamane invite tous les élèves à se ressaisir et à renoncer à de telles mésaventures. Selon lui, l'école est un lieu de brassage et de socialisation et non de violence. Il exhorte le gouvernement à tout mettre en œuvre pour sauver l'année académique.



L'Alliance des Jeunes pour la Paix et de l'Appui à la Renaissance du Tchad (AJPDAR-Tchad) exhorte les banques à échelonner davantage les crédits pour permettre aux travailleurs de faire face à cette situation.