Tchad : l’AMET dénonce la violation de la liberté de la presse à Abéché

Les deux journalistes ont été interpellés à la suite de la publication d’un article relatif à la mort accidentelle et tragique d’un motoximan , le lundi 1er juillet 2024, à Abéché, dans l’Est du Tchad. Nos deux confrères n’ont fait que leur travail, celui d’informer la communauté. L'AMET exige que cessent, désormais, ces actes qui ne favorisent pas le droit à l’information consacré par les instruments nationaux et internationaux.



Cette interpellation injustifiée des journalistes dans l’exercice de leur métier et de surcroît par le responsable de service des renseignements est une violation de la liberté de presse et au droit à l’information. Dorénavant, que cela cesse.



Toutefois l’AMET se félicite de la libération de nos confrères. Et appelle les services de sécurité et les autorités gouvernementales à respecter la liberté de la presse et les journalistes dans le difficile exercice de leur métier.



Fait à N’Djamena, le 2 juillet 2024

Le Président de l’AMET

Bello Bakary Mana