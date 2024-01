Tchad : l’APDCMT lance officiellement ses activités

A travers un point de presse, organisé ce mercredi 10 janvier 2024 au centre Al Mouna, l'Association pour la protection des droits des consommateurs des téléphonies mobiles au Tchad (APDCMT), a lancé officiellement ses activités du réseau téléphonie mobile.



Dans le cadre de la lutte contre l'abus des réseaux, et le non-respect des spécifications par les compagnies de téléphonie mobile. En effet, l'APDCMT a été officiellement reconnue par l'État tchadien, enregistrée sous le folio 9196 du 19 octobre 2023 par le ministère de l'Administration du territoire, de la Décentralisation et de la Bonne gouvernance.



C’est une association qui a été créée pour défendre les droits des consommateurs de téléphonie mobile au Tchad. Le vice-président de l’ADCMT, Moussa Mahamat Haggar a déclaré que, depuis la nuit des temps, l'Association dispose des moyens matériels, financiers et humains, pour réaliser ses objectifs, au profit du peuple tchadien.



« C'est pourquoi, nous interpellons ici et maintenant, tous les opérateurs de téléphonie mobile et les autres opérateurs, de respecter les accords avec les gouvernements, les contrats avec les consommateurs, en améliorant la qualité des réseaux et de se conformer aux coûts de communication, ainsi que la qualité de l'internet au Tchad ».



Conformément à ses objectifs, l'Association s'engage à se battre, malgré tous les obstacles pressentis, à valoriser les droits des consommateurs.



À cet effet, le vice-président de l’ADCMT a également remercié le ministère en charge de la sécurité, le ministère en charge de la communication, et la commission d'organisation qui n'a ménagé aucun effort, pour la réussite de cette cérémonie de lancement, et tous les membres qui se sont battus jour et nuit, pour la mise en place de cette Association.