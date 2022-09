Tchad : l'APROSAN forme des étudiants en santé sur les habitudes alimentaires

L’Action pour la promotion en santé et nutrition (APROSAN-Tchad), a remis le 6 septembre, des attestations de fin de formation en nutrition, aux étudiants en santé, ayant participé à cette session.



Au cours de cette formation, les participants ont été formés sur les aliments et la nutrition, la notion de l'allaitement du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) et les indications des substituts du lait maternel, l’importance de l'allaitement maternel et les 1000 premiers jours de l'enfant.



Le coordonnateur national de l’APROSAN-Tchad, Dounbaye Datoloum Victoire, appelle les étudiants à aider la population pour un changement de comportement alimentaire, dans les ménages car l’ignorance amène les ménages à vendre les produits de valeurs nutritives pour acheter des aliments bourratifs.