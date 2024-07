Tchad : l’ASECNA rassure sur l’innocuité du ballon météorologique tombé à Zagobo

La Représentation de l'ASECNA au Tchad tient à rassurer l'opinion publique concernant le ballon et la sonde tombés dans la province de la Tandjilé, plus précisément à Zagobo, dans la sous-préfecture de Dogou. Ces dispositifs ne présentent aucun danger pour la population.



Le ballon et la sonde en question sont utilisés pour les radiosondages météorologiques, une pratique courante que l'ASECNA effectue quotidiennement dans ses stations météorologiques d'observation en altitude. Ces dispositifs comprennent une radiosonde connectée aux satellites, qui relève des données météorologiques cruciales telles que l'humidité de l'air, la pression atmosphérique, la température de l'air et le vent au cours de sa montée. Ces informations sont transmises automatiquement à la station météorologique.



Pour faire monter la radiosonde, un ballon gonflé à l'hydrogène est utilisé. Toutefois, ce dispositif peut être entraîné par des vents forts en altitude, ce qui explique pourquoi il peut atterrir n'importe où après l'éclatement du ballon, marquant la fin du sondage.



Événement à Zagobo : Un appareil de mesure météorologique tombe



Un objet volant non identifié (OVNI) s'est abîmé dans une zone rurale près du village de Zagobo, dans la sous-préfecture de Dogou, au cours de la nuit du 4 juillet 2024. L'engin, émettant une lumière rouge visible à distance, a suscité l'effroi des riverains.



D'après les déclarations du chef du village et des habitants de Zagobo, l'OVNI a percuté le sol dans leurs champs situés derrière le village vers 22 heures. Sa lumière rouge vif illuminait les environs, provoquant l'inquiétude des villageois.



Intervention des autorités



Alerté par la situation, le Préfet du département de la Tandjilé-Ouest, le Général Doud Souleymane Ousmane, s'est déplacé sur les lieux et a procédé à la récupération de l'objet. L'engin, identifié comme un appareil de marque Graw, a été transporté vers le chef-lieu du département.



Origine déterminée



Il a été confirmé que l'objet était une radiosonde utilisée pour les observations météorologiques en altitude. Cet appareil, transporté par un ballon gonflé à l'hydrogène, avait pour mission de collecter des données météorologiques essentielles. La chute de l'appareil a été causée par la dépressurisation du ballon porteur, empêchant l'engin de poursuivre sa trajectoire.



Réactions de la population



Les habitants de Zagobo, bien que marqués par cet événement inattendu, peuvent désormais être rassurés quant à l'innocuité de l'engin. Les autorités et la Représentation de l'ASECNA au Tchad continuent de surveiller la situation pour garantir la sécurité et la tranquillité de la population.



La Représentation de l'ASECNA réitère son engagement à informer et à protéger les populations locales dans le cadre de ses missions de surveillance météorologique et d'amélioration des conditions climatiques.