Tchad : l’ATAH accompagne la réussite scolaire à l’École Nomade de Toukra

L’Association Tchadienne d’Assistance Humanitaire (ATAH) a participé le 20 mai 2025, à la cérémonie de remise des bulletins à l’École Nomade de Toukra, marquant ainsi son engagement continu en faveur de l’éducation dans les milieux défavorisés.



Organisée sous le thème, « L’éducation est le vrai troupeau du nomade », cette activité a réuni élèves, enseignants, parents et partenaires autour d’une même conviction : l’école reste un pilier essentiel pour l’émancipation des enfants issus des communautés nomades.



Au cours de la cérémonie, l’ATAH a mené plusieurs actions significatives : la remise de kits scolaires aux lauréats des six classes, la décoration de l’administration pédagogique par un certificat de reconnaissance pour son engagement constant, l’animation d’un jeu éducatif interactif, favorisant l’apprentissage par le jeu et la participation active des élèves.



Ces gestes symboliques traduisent la volonté de l’ATAH de valoriser les efforts fournis par les enseignants et d’encourager les élèves à persévérer dans leur parcours scolaire. En intervenant dans les zones reculées et les environnements précaires, l’ATAH continue d’apporter un soutien concret à l’éducation, considérée comme un levier fondamental de développement et de justice sociale.