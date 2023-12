Tchad : l’Alliance pour un État fédéral avance un bilan positif pour sa campagne référendaire

Il a souligné le succès de leur plan de communication qui a permis à la population de s'engager avec elle dans divers endroits, tels que les maisons, les bars et les marchés, afin d'encourager le vote en faveur du NON au référendum du 17 décembre. Natuï-Allah a souligné que leur campagne a montré que 97 % des Tchadiens soutiennent un système fédéral.



De plus, il a souligné le respect rigoureux des règles relatives au retrait massif des cartes d'électeurs et an exhorté à éviter le boycott et la violence lors des élections, les considérant comme un moment crucial pour l'adoption du fédéralisme et la libération du Tchad. En plus de Ndjamena, leur initiative s'est étendue à Abéché et Mongo, où ils ont promis la création d'un centre culturel et de salles de conférence multimédia dans un avenir proche.



Natuï-Allah a averti contre toute tentative de fraude électorale, affirmant que seule la volonté du peuple devrait être la plus importante. Il a encouragé les partisans à surveiller le processus de vote et à communiquer régulièrement les résultats.