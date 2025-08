Tchad : l’Armée de l’Air rend hommage à 78 militaires admis à la retraite

Sous le haut patronage du général de corps aérien Amine Idriss Ahmed, chef d'État-major de l'Armée de l'Air, une cérémonie d’adieu a été organisée ce mardi 5 août 2025 à la Base Aérienne SGC Adji-Kosséi, en l’honneur de 78 personnels de l’Armée de l’Air admis à faire valoir leurs droits à la retraite. À cette occasion, des attestations de reconnaissance leur ont été remises.



Dans son allocution, le représentant des retraités, Mahamat Abdoulaye Moussa, a déclaré : « En ce jour mémorable, nous devons être fiers. Fiers, tout d’abord, du Maréchal du Tchad, qui a contribué à améliorer notre parcours. Fiers de déposer l’uniforme tout en gardant toutes nos capacités physiques et morales. Fiers d’avoir servi notre nation avec dignité, et de retrouver désormais nos familles. »



Et d’ajouter : « Nous allons désormais nous reposer et prendre soin de nous, sans pour autant commencer une nouvelle vie, car notre vie, nous l’avons déjà bien remplie. À nos cadets, nous laissons la tenue, certes, mais dans l’esprit, nous restons à vos côtés. Nous exprimons également notre profonde reconnaissance aux autorités de l’Armée de l’Air pour cette cérémonie inédite, marquant avec solennité notre départ. »



Pour sa part, le général de corps aérien Amine Idriss Ahmed a rendu un vibrant hommage aux retraités : « L’Armée de l’Air est fière de vous et ne vous oubliera jamais. Nous vous exhortons à faire preuve de courage, de discipline, d’esprit d’initiative et d’entrepreneuriat pour mieux valoriser votre riche expérience. Soyez assurés de notre accompagnement et de notre soutien indéfectible. »



Et de conclure : « Vous avez été des éléments utiles et indispensables à l’Armée de l’Air. Aujourd’hui, vous mettez fin, avec honneur et révérence, à une brillante carrière militaire. Ce moment, d’une rare solennité, n’est pas accordé à tous les militaires. Il représente un aboutissement exceptionnel que beaucoup rêvent d’atteindre. Nous souhaitons à tous nos frères d’armes d’avoir un jour la chance et l’honneur de vivre une fin de carrière aussi méritée que la vôtre. »