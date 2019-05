Tchad : l'Assemblée adopte "l'une des lois les plus importantes de ce pays"

Les députés ont examiné et adopté ce lundi à l'Assemblée nationale, un projet de loi portant organisation et réglementation des activités statistiques au Tchad, au cours d'une plénière dirigée par le premier vice-président de l’Assemblée nationale, Moussa Kadam.Le projet de loi a été adopté à 133 voix pour, zéro contre et zéro abstention.Le nouveau cadre juridique permettra à l'ensemble des services concernés de produire des statistiques pour faciliter l'élaboration et le suivi-évaluation des projets et programmes de développement. La loi définit les attributions et le fonctionnement du Conseil national des statistiques, l'INSEED, le Fonds national de développement et statistique, et de l'Ecole national des statistiques et de l'information."C'est carrément l'une des lois les plus importantes de ce pays. L'une des lois qui va assurer la modernisation que nous avions voulu en réalisant le forum national inclusif que le chef de l'Etat a lui-même porté, et dont nous sommes entrain de vivre les réformes jour après jour", a déclaré le ministre de l'Economie et de la Planification du développement, Issa Doubragne."C'est à ce dessein que nous l'avons initié, qu'il soit utilisé pour réformer notre pays, mettre notre pays dans le diapason des pays compétitifs, des pays attractifs et aussi rendre attractif le climat des affaires, rendre attractif notre environnement qui doit être plus favorable à ce qu'on a, actuellement", a-t-il précisé.Depuis novembre 2018, le Gouvernement a affiché sa détermination à produire ses propres statistiques , que ce soit sur les données économiques ou le capital humain, afin d'avoir des "données irréfutables, construites, fonctionnelles et vérifiables". Le ministère de l'Economie et de la Planification estime que le Tchad ne figure pas souvent à la place qu'il mérite dans les différents classements internationaux. "Nous sommes soit dernier, avant-dernier ou parmi les cinq derniers", a déploré l'année dernière le ministre Issa Doubragne.