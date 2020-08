Tchad : l'Assemblée va élaborer un document d'histoire sur le Maréchalat pour le musée

Le président de l'Assemblée nationale, Dr. Haroun Kabadi, a déclaré mercredi, lors de la clôture de la première session extraordinaire, qu'afin d'assurer la pérennisation de l'élévation du chef de l'État à la dignité de Maréchal pour l'histoire du Tchad, l'hémicycle entend élaborer un document sur support audiovisuel et papier.



Il est intitulé : "La mémoire du Maréchalat". Selon Dr. Haroun Kabadi, le document "décrira l'ensemble du processus et sera largement diffusé, déposé au musée national et à la bibliothèque nationale afin de permettre aux générations futures de connaitre les démarches et les motivations profondes qui ont conduit l'Assemblée nationale à prendre la décision d'élévation."



Un comité technique a été mis en place au secrétariat général de l'Assemblée nationale afin de concevoir les termes de référence du document qui sera présenté au bureau pour les prochains jours pour adoption.