Tchad : l'Association Avenir des jeunes préoccupée par la situation des latrines du CHU d'Abéché

Soucieux du bien-être de la population, les membres de l'Association Avenir des jeunes du Ouaddaï pour la paix et le développement, conduite par le coordinateur provincial, Khalid Adam Abdoulaye et le secrétaire général adjoint, Mahamat Saleh Abdoulaye, ont effectué ce mardi, 20 mai 2025, une visite de courtoisie à la direction du centre hospitalier et universitaire d'Abéché (CHU).



L'objectif de cette visite consiste à s'imprégner de la situation des latrines de certains services dudit centre, notamment le service de la pédiatrie. Cette visite intervient après un constat fait par certains visiteurs de l'hôpital.



D'après ces derniers, le passage dans les latrines de la pédiatrie est payant, pour eux chaque personne, y compris le malade et son garde, paye une pièce de 100 FCFA, avant d'y avoir accès. C'est dans cette optique que les membres de l'Association Avenir ont pu rencontrer le directeur du CHU pour plus d'informations.



Le directeur du centre hospitalier universitaire d'Abéché, Ousman Ismaël Arim a fait savoir aux membres de l'Association que pour une bonne organisation de son institution, les latrines du service de la pédiatrie disparaissent d'un gérant qui prend rien comme argent des malades, ni des gardes malades, sauf aux visiteurs ou les usagers, il prélève 100 FCFA.



Selon le directeur du CHU, ce montant 100 FCFA qui n'entre pas dans les caisses de l'hôpital, permettra à ce gérant d'entretenir les latrines, afin de maintenir une bonne hygiène.