Tchad : l'Association Citoyenneté Active sensibilise sur l'importance de la délivrance de l'acte de naissance

Dans le cadre de ses actions citoyennes, l’Association Citoyenneté Active (ACA) a mené le 26 février 2025, une campagne de sensibilisation sous le thème : « l'acte de naissance, premier pas vers la citoyenneté ».



Cette séance de sensibilisation s'est déroulée au centre de santé de Goudji Charafa, dans la commune du 10ème arrondissement de la capitale. Cette initiative visait à sensibiliser, et encourager les parents afin d’établir l'acte de naissance à leurs nouveaux nés, car c'est un élément crucial de citoyenneté et de protection de l'enfance.



L'objectif principal de cette association, c'est d'éveiller les consciences, d'expliquer aux parents, l'importance de ce document, et les aider à faire des démarches afin d'établir l'acte de naissance à leurs enfants dont l'âge varie entre 0 à 1 an.



Le président de cette Association, Tarikh Aziz Youssouf a souligné l'importance de ce document dans la vie de ces enfants. II explique par ailleurs que l'acte de naissance est la base de tout document, il peut servir pour la délivrance de la carte d'identité nationale, du passeport pour le voyage, et même pour l'inscription des enfants à l'école.



II indique également que dès la naissance de l’enfant, les parents peuvent faire la déclaration pour bénéficier d'un acte de naissance qui leur sera délivré gratuitement par la mairie, trois mois après la naissance. Par contre, pour les enfants non déclarés, et qui ont plus d'un an, leurs parents devront payer une somme de 6000 Fcfa à la mairie, pour pouvoir délivrer un acte de naissance à leurs enfants.



Cette campagne de sensibilisation pouvant ainsi conscientiser les parents à établir ce document qui est très important dans la vie de ces enfants. Très satisfaites de cette séance d'échanges et d’information, les femmes du quartier Goudji ont remercié l'association pour cette initiative, et ont promis de faire passer le message à d'autres femmes, ainsi qu'à leurs époux afin qu'ils puissent aussi enregistrer leurs enfants qui ne disposent pas encore ce document.



Sur place, les membres de cette association ont enregistré les noms et adresses de tous les enfants dont l'âge varie entre 0 à 1an, et qui n'ont pas encore d'acte de naissance.