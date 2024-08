Tchad : l’Association pour la bienfaisance et la solidarité lance officiellement ses activités

Ce 22 août 2024, l’Association des bienfaisances pour la solidarité a lancée officiellement ses activités au Musée national. Cette Association a pour objectif d'améliorer les conditions de vie des Tchadiens, et promouvoir un développement équitable et durable, à travers les initiatives individuelles et collectives.



Cette cérémonie a été présidée par le secrétaire général adjoint de l'Association, Mahamat Saleh Ahmat Khayar



Dans son allocution, le SGA de l'Association pour la bienfaisance et la solidarité (ABS), Mahamat Saleh Ahmat Khayar, souligne qu'après une longue analyse socio-économique du Tchad, marquée par des défis multiformes et inédits, mettant à rude épreuve, le quotidien de bon nombre de Tchadiens que cette association a décidé de prendre naissance.



Il réitère que pour réaliser des changements réels, profond durable et à grande échelle, le soutien de ceux qui possèdent les moyens financiers, les compétences techniques, les agriculteurs, les éleveurs, les ingénieurs, les fonctionnaires, les contribuables leurs appuis est précieux.



Enfin, il souligne que l'Association souhaite faire que la solidarité soit un acte quotidien afin que le développement soit au rendez-vous, et rappelle que les défis sont énormes, mais il faut croire en la force collective.