Tchad : l'EEMET renforce la capacité des jeunes du Batha dans la promotion de la culture de la paix

Au Batha, l’Entente des Églises des Missions Evangéliques (EEMET) a organisé un séminaire de quatre jours pour renforcer la capacité de 50 jeunes de différentes confessions religieuses dans la promotion de la culture de la paix pour une cohabitation pacifique et une transition apaisée. Le séminaire vise à renforcer la résolution et la gestion pacifique des conflits chez les jeunes, en se basant sur les instructions de leurs religions respectives et en les dotant de connaissances adéquates.



La cérémonie d'ouverture de ce séminaire a été présidée par le Secrétaire général de la province du Batha, Abdelaziz Maï Mahamat, qui a souligné l'importance de la jeunesse dans le développement économique et social du pays. Il a également rappelé que les plus hautes autorités du pays ont placé la jeunesse au centre de leurs priorités, ce qui s'est traduit par la mise en place d'un dispositif institutionnel, juridique, structurel, infrastructurel et de formation pour assurer son plein épanouissement.



Le maire de la ville d'Ati, Abakar Moussa, s'est également réjoui de la tenue de ce séminaire religieux dans sa ville. Il a souligné que les jeunes, quelle que soit leur confession, peuvent jouer un rôle important dans la résolution de conflits en tant que médiateurs. Il a donc salué l'initiative de l'EEMET de renforcer la capacité de ces jeunes à travers cette formation.



Le représentant du Secrétaire Général de l'EEMET, Dogos Victor, a quant à lui souligné que ce séminaire s'inscrit dans la vision de l'EEMET qui consiste à communiquer la culture de la paix dans l'esprit et la pensée des citoyens afin de toucher les différentes couches sociales par le message de paix.



En fin de compte, ce séminaire offre une occasion unique aux jeunes de différentes confessions religieuses de renforcer leur force morale et de contribuer à la promotion de la paix et de la cohésion sociale dans la région du Batha et au-delà.