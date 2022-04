Tchad : l'Eglise catholique d'Am-Timan remporte la finale du Tournoi de l'unité

Le délégué provincial de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entrepreneuriat du Salamat, Brahim Al-Hissein Ahmat a présidé ce mercredi 13 avril 2022, la finale du Tournoi de l'unité, organisée au terrain des sports de l'Ecole catholique (ECA) d'Am-Timan.



Regroupant les équipes de quatre Eglises, notamment l'Eglise catholique, l'Eglise évangélique du Tchad (EET), l'Eglise fraternelle luthérienne au Tchad (EFLT) et l'Assemblée chrétienne au Tchad (ACT), la finale de la première édition du Tournoi de l'unité, s’est jouée entre les jeunes footballeurs de l'Eglise catholique et ceux de l'Eglise fraternelle luthérienne au Tchad.



C'était en présence des pasteurs, prêtres, missionnaires, brigadiers de prière et plusieurs fidèles chrétiens. La première édition de la compétition de football est organisée dans un objectif de fraternité, d'unité et de rapprochement des Eglises.



En sa qualité de président du comité d'organisation de ce tournoi, Togoum Salomon a, lors de son allocution, remercié le délégué provincial de la Jeunesse et des Sports, pour l'acte salutaire qui témoigne des relations intrinsèques de son institution avec les Eglises.



Donnant officiellement le coup d'envoi de la finale, le délégué provincial de la Jeunesse et des Sports, Brahim Al-hissein Ahmat, a souligné que le sport est un facteur unificateur, et qu'au cours de la compétition, beaucoup de choses positives ont été relevées. Pour lui, les confessions religieuses prônent toujours la paix et le pardon. Il promet d'apporter son appui constant aux Eglises.



La finale de la première édition a connu la domination de l'Eglise catholique face à la EFLT. Les footballeurs de l'Eglise catholique ont ouvert le score vers la fin de la première mi-temps pour marquer le seul but de cette rencontre. Ils ont eu plusieurs autres occasions sans les réaliser. Selon les organisateurs, d'autres éditions vont suivre.