Tchad : "l'Ennedi Est, c'est une province qui n'a pas de difficultés" (gouverneur)

Le 4 mai 2020, Ngarboudjim Medeur Jacob, précédemment gouverneur de la Tandjilé, a été nommé gouverneur de l'Ennedi Est. Il a remplacé Ahmat Kardayo Hissein.



Dans un entretien, le gouverneur fait le point sur l'application des mesures barrières contre la Covid-19. "La province de l'Ennedi Est est épargnée. Nous avons pris les choses en main, compte tenu du fait que le gouvernement a pris des mesures. Nous sommes à pied d'oeuvre avec la population pour le respect des mesures barrières", explique Ngarboudjim Medeur Jacob.



À ce jour, la province a enregistré un seul cas de Covid-19. "Le cas a été circonscrit", précise le gouverneur. Il ajoute que l'Ennedi Est est "une province qui n'enregistre pas tellement de maladies. C'est une province où, sur le plan sanitaire, nous sommes visiblement bien portants. Nous n'avons pas enregistré d'autres cas de maladies."



Au plan sécuritaire, le gouverneur affirme qu'il n'y a pas tellement de problèmes : "Nous avons nos forces de l'ordre qui sont ici. Donc sur le plan sécuritaire nous sommes biens sécurisés. On ne parle pas de la sécurité où les gens débordent."



Interrogé sur la cohabitation pacifique entre les différentes communautés, Ngarboudjim Medeur Jacob souligne que "la province de l'Ennedi regorge de toutes les communautés, surtout à Amdjarass. La cohabitation est pacifique, les gens se respectent et on vit comme il se doit. Nous n'enregistrons pas de débordements, ni de tiraillements. Les gens vivent correctement dans la province, surtout dans la capitale Amdjarass."



S'agissant de la crise d'emploi et le chômage des jeunes qui se ressentent dans le pays, le gouverneur répond : "vous même vous avez observé, est-ce qu'il y a des emplois ici pour que les jeunes se donnent ? On n'a pas d'emplois ici. Les jeunes se trouvent particulièrement dans des capitales. Mais ici, on n'a pas d'emplois pour que les gens se dérangent beaucoup."



La question agricole n'est pas occultée. Aux yeux du gouverneur, "la province de l'Ennedi Est est une province qui est très fertile. Les gens, sur le plan maraicher, sont en train de cultiver. Il n'y a pas tellement de problèmes, les gens s'attèlent beaucoup à la terre."



"C'est une province qui n'a pas de difficultés. On vit bien, correctement", conclu le gouverneur.