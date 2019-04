Tchad : l'Etat approuve une concession de gestion de réseau à fibre optique

Un décret du 12 avril 2019 porte approbation de la concession de la gestion technique commerciale et financière entre l'Etat tchadien et la société SudaTchad, et du cahier des charges. Le décret est pris sur proposition du ministre des Postes, des Nouvelles technologies de l'information et de la communication.



Le conseil des ministres entendu en sa séance du 26 mars 2019, le chef de l'Etat décrète l'approbation de la convention de la gestion technique, commerciale et financière du réseau de transmission numérique en fibre optique N'Djamena-Adré, signée entre l'Etat tchadien et la société SudaTchad, et du cahier des charges.