Tchad : l'État fédéral est une "idée diabolique" visant le "malheur" du pays, estime le Sultan de Dar Zakhawa

Lors d'une cérémonie organisée le 1er décembre 2023 au domicile du Docteur Ali Abdel-Rahmane Haggar, réunissant les ressortissants de Dar Zakhawa, le Sultan Bokhite Abdel-Rahmane Haggar a abordé la question du référendum.



Le Sultan a exprimé sa gratitude pour la paix maintenue au Tchad malgré la perte d'un président influent, une paix qu'il attribue aux efforts du président Mahamat Idriss Deby Itno. "Nous sommes un peuple béni. Cette bénédiction, Dieu nous l'a déjà montrée. Nous avons perdu un président farouche, mais nous sommes restés en paix, et cela grâce au président Mahamat Idriss Deby Itno, qui est l'un des nôtres. Je vous appelle tous à le suivre, même dans le référendum, car c'est la seule option pour rester un peuple uni et non divisé", a déclaré le Sultan.



Il a également souligné l'unité et l'amour caractérisant les citoyens tchadiens, critiquant l'idée de transition vers un État fédéral, qu'il considère comme une proposition malintentionnée visant à nuire au pays. "Le Tchad est un pays où les citoyens vivent en communion et en amour. L'idée diabolique de passer à un État fédéral est venue de ceux qui veulent le malheur de notre pays", a-t-il ajouté.