Tchad : l'Etat-major général des Armées annonce la fin de l'opération Haskanite et le bilan coté armée et ennemi

Dans son point de presse, le directeur de la communication de l'armée, le général de brigade Chanane Issakha Acheik a rappelé que le bilan total de ces opérations est de deux cent quatre-vingt-dix-sept (297) terroristes neutralisés et cent soixante-trois (163) blessés.



Cent douze (112) armes individuelles et cinq (05) armes collectives ont été récupérées. Sept (07) hors-bords équipés de 12,7 mm récupérés, tandis que quinze (15) hors bords et treize (13) pirogues ont été détruites et plusieurs campements avec matériels détruits. Pendant ces opérations, les responsables des terroristes suivants ont été neutralisés.



Il s'agit de : Kanaye Djougoune, chef de mission, auteur de l'attaque de Barkatoloum en 2022 et responsable de l'attaque de Barkaram ; Abdraman Moussa chef de mission adjoint ; Abdou Kari, chef des opérations terrestres ; Gania ; Adam Moulou ; Saleh ; Mal Hassan ; Abbakar.



Du coté de nos Forces de défense et de sécurité l’on déplore vingt-quatre (24) militaires et trois (03) civils tombés sur le champ d'honneur. Trente-sept (37) militaires et quatre (04) civils blessés ont été évacués à Ndjamena.