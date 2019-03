Tchad : l'Etat perd 40% de ses recettes dans la déperdition

Le Président de la République a dirigé ce matin, la réunion hebdomadaire sur les régies financières, en présence des ministres et cadres des départements concernés ainsi que les responsables de toutes les régies financières. Ils ont passé au peigne fin les indices en matière de recettes publiques.



Idriss Déby "reprend les reines" de la réunion hebdomadaire sur les régies financières, un temps délégué au ministre d’Etat, ministre Secrétaire général de la Présidence de la République.



Les exposés, la confrontation des chiffres ont permis d’apprécier l’évolution des recettes publiques pour le mois de février. "Les recettes réalisées, comparativement à celles du mois de janvier, ne donnent pas entière satisfaction", explique le ministre des Finances et du Budget, M. Allali Mahamat Abakar.



Pour sortir de la routine et améliorer significativement les recettes, le chef de l'Etat a conseillé des mesures vigoureuses. Qu’elles soient dans la mobilisation ou en matière de dépense, ces mesures doivent aussi s’attaquer à la déperdition qui fait perdre à l’Etat jusqu’à 40 % de ses recettes, déplore le Président de la République.



e chantier de la modernisation est selon lui grand, rappelant également la prise en compte des exigences budgétaires eu égard à la préparation et la tenue échéances électorales futures.