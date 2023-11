Tchad : l’IEDA organise un atelier de formation sur leadership féminin à Sarh

L’Institut International pour la Démocratie et l’Assistance Électorale (IDEA) organise ce 03 septembre 2023, à l’antenne CELIAF de Sarh, un atelier de formation sur « Le renforcement du leadership féminin », à l’intention de quelques femmes de la province du Moyen-Chari.



Cet atelier vise à renforcer les connaissances et les compétences des femmes en général, et des femmes leaders en particulier, afin d’encourager la protection et la promotion de l’égalité des sexes, et l’autonomisation des femmes dans les sphères publiques et privées, y compris la participation politique et la représentation aux postes de pouvoir et de prise de décision à tous les niveaux.



De manière spécifique, cette assise vise à renforcer la compréhension commune du rôle et des fonctions des partis politiques, accroître la capacité des femmes pour leur permettre de s’engager plus efficacement en politique, afin de garantir la représentation inclusive des opinions, des intérêts et des besoins de tous les citoyens, pour un fonctionnement plus efficient des partis politiques et aussi identifier les factures internes et externes qui influencent la participation et la représentation des femmes dans certains partis politiques.



Le représentant de l’IDEA, Djingamnodji Mekonyo Steven a souligné que la proximité des femmes avec les groupes socio-belligérants leur permet de mieux comprendre les causes des conflits dynamiques, d’où l’attention de l’IDEA, partenaire du gouvernement dans la lutte de l’instauration de la paix au cours des échéances électorales.



Et Dingamnodji Mekonyo Steven de poursuivre que la capacité première de la femme est de jouer son rôle à la hauteur de l’efficacité de ses interactions. Il faut noter que cet atelier regroupe plus d’une quarantaine de femmes venue’s des quatre départements de la province du Moyen-Chari.