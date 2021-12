Tchad : l'INSTA lance ses activités culturelles et sportives

Le président de la chambre des délégués, Hassan Abdallah Nigué Chogar, a souligné que la culture et le sport sont des disciplines indispensables dans la vie des étudiants les permettant de s'unir afin de pouvoir et de consolider le vivre ensemble. Il a rassuré les responsables de l´INSTA que ces activités se dérouleront dans un esprit de brassage et dans une ambiance d´accalmie.



Présent au lancement des activités, le secrétaire général de l'INSTA, Mahamat Ahmat Taha a salué l'initiative puis rappelé les missions assignées à l'institut. Pour lui, le vivre ensemble, le savoir vivre et les loisirs s'apprennent comme les études. C'est pourquoi ces activités culturelles et sportives permettront de créer le brassage entre les concernés en milieu académique, dit-il.