Tchad : l'INSTA offre une formation pratique en sciences et techniques à 30 lycéennes

L'objectif global de ce projet consiste à améliorer la proportion fille/garçon dans les domaines de formations en sciences et techniques. Concrètement, il consiste à orienter plus des filles vers les formations en science et technique de l’ingénieur qu’offre l’INSTA.



La formation est basée sur trois modules à savoir : énergie photovoltaïque qui consiste à apprendre aux jeunes filles comment réaliser une installation électrique simple, allant du branchement d’un panneau solaire à l’allumage d’une lampe ; l'informatique qui permettra aux jeunes filles de se familiariser aux outils informatiques et de les initier à la programmation informatique ; et l'électronique qui sera consacrée au développement des petits montages simples en utilisant un outil simple qui est la carte.



Pour le responsable de cellule de communication de l'INSTA, cette formation consiste à monter aux jeunes filles que les domaines des sciences et techniques de l’ingénieur ne sont pas réservés uniquement qu’aux garçons. Et ce, à travers un stage de neuf jours qui sera offert à ces jeunes filles dans les locaux de l’INSTA afin de leur permettre de réaliser quelques manipulations pour observer la non complexité de ces filières.