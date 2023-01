Tchad : l'ITRAD ouvre ses portes aux producteurs pour les technologies et innovations

L'Institut tchadienne de recherche agronomique pour le développement (ITRAD), organise la 2ème édition des journées portes ouvertes, placées sous le thème « rapprocher les utilisateurs des technologies et innovations développées par la recherche agricole pour assurer une sécurité alimentaire, nutritionnelle et économique de la population tchadienne », ce 4 décembre 2023 dans ses locaux à Farcha.



Le but est de mettre à la grande échelle, les technologies et innovations disponibles et susceptibles de booster les productions agricoles et répondre aux sollicitations des producteurs. Le directeur de l'ITRAD, Yassine Doudoua, a indiqué que l'événement de ce jour est la deuxième édition des journées portes ouvertes de l'ITRAD, après celle de l'année dernière.



Elle porte sur les parcs de technologie et d'innovation implantés dans le cadre du programme TARPro et du PROPAD, dit-il. Selon lui, l'ITRAD comme toutes les autres institutions nationales de recherche agricole, actrices de la mise en œuvre du TRASPro et PROPAD, travaille pour l'appropriation des technologies et innovations par les producteurs.



Présent à la cérémonie d'ouverture, le ministre d'État, ministre de la Production et de la Transformation agricole, Laoukein Kourayo Médard, a pour sa part, relevé que la première édition a déjà permis d'amorcer une plus grande ouverture de son département aux producteurs.



La 2ème édition donne l'opportunité d'échanger à nouveau avec les utilisateurs des technologies et des innovations de la recherche agronomique. Pour lui, il n'est plus à démontrer, avec les effets néfastes des changements climatiques, que la recherche agronomique constitue incontestablement le socle de toutes les actions du gouvernement en matière de développement agricole.



Le parc de technologie et d'innovation, mis en place, facilitera à grande échelle, le domaine agricole pour un véritable développement et que la recherche agronomique est la seule voie de lutte contre l’insécurité alimentaire nutritionnelle, également contre la pauvreté, explique Laoukein Kourayo Médard.