Tchad : l'OAPI promeut la propriété intellectuelle pour contribuer au développement

Pour le directeur général de l'OAPI, Denis Bohoussou, cette rencontre donne l'occasion de revisiter le chemin parcouru depuis 2018 et de discuter des bases d'un nouveau départ que commande l'entrée en vigueur du nouvel accord de Bangui depuis le 02 janvier 2022. Au cours de cette réunion, il sera question d'analyser aussi le rapport de l'audit opérationnel de l'OAPI, conduit par un partenaire privilégié, l'Institut national de la propriété intellectuelle de France.



L'OAPI est une voix qui compte et son statut d'observateur auprès de l'Union africaine pour accompagner les Etats membres dans les négociations sur la propriété intellectuelle en rapport avec la zone de libre-échange continentale africaine en est une illustration.



Selon Denis Bohoussou, avec le soutien de ses partenaires, l'OAPI conduit des projets pouvant impacter le développement de États et le bien-être des populations. Il en est ainsi de ceux relatifs aux obtentions végétales et aux indicateurs géographiques. Ces deux projets vont à terme, permettre à l'un de renforcer la productivité agricole et à l'autre de positionner les produits de qualité sur le marché international.