Tchad : l’OCI évalue les besoins humanitaires des réfugiés soudanais

Le secrétariat général de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) a dépêché une délégation, conduite par le directeur général de la Mission Régionale de l’OCI pour le Sahel et le Lac Tchad, en République du Tchad.



Il s’agit d’évaluer les besoins humanitaires des réfugiés soudanais au Tchad, durant la période comprise entre le 12 et le 20 juin 2023.



La délégation se rendra dans les camps pour exprimer la solidarité de l’OCI et s’entretiendra avec les réfugiés afin d’évaluer leurs besoins réels en termes d’assistance humanitaire.



Elle aura également une rencontre avec les autorités compétentes de la République du Tchad, ainsi qu’avec les partenaires internationaux présents sur le terrain pour discuter des voies et moyens de soutenir le gouvernement tchadien face à cette situation.