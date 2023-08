Tchad : l'OIF et le CEDPE unis pour une étude sur le Nexus Climat-Sécurité-Environnement

Dans le souci de fournir des données factuelles dans le rapport d’étude qui sera soumis à l’appréciation de l’OIF, le Centre d'Études pour le Développement et la Prévention de l'Extrémisme (CEDPE) a dépêché une équipe de terrain dans trois provinces du Tchad. Le CEDPE et l’OIF l’ont fait savoir lors d’un point de presse tenu le 19 août 2023.



Cette initiative fait suite à la prise de conscience croissante des enjeux environnementaux et climatiques, notamment parmi les jeunes, et vise à mieux comprendre les liens entre ces domaines dans trois pays d'Afrique Centrale : le Tchad, le Cameroun et la République Centrafricaine.



L'OIF s'est engagée activement dans la promotion du développement durable, en particulier à travers une consultation menée en 2020 auprès de 10 000 jeunes de 83 pays à l'occasion de son cinquantenaire. Les résultats de cette consultation ont souligné l'intérêt croissant des jeunes pour les questions environnementales et climatiques, ainsi que leur désir d'être davantage impliqués dans la définition et la mise en œuvre de politiques en la matière. Cette sensibilisation, ciblant non seulement les jeunes mais également les femmes et l'ensemble de la société civile, s'avère cruciale pour garantir la préservation de la planète et la stabilité des communautés africaines pour les générations futures.



C'est dans cette perspective que l'étude sur le nexus climat-sécurité-environnement a été lancée par l'OIF. Le CEDPE, en tant qu'institution de recherche engagée dans la prévention de l'extrémisme, a offert son expertise pour soutenir cette initiative. Après avoir élaboré un rapport préliminaire détaillant la méthodologie envisagée, le CEDPE a signé un protocole d'accord avec l'OIF le 6 juillet dernier, officialisant ainsi leur partenariat pour mener cette étude. Les travaux impliquent une équipe sur le terrain, qui enquêtera auprès de 2000 personnes dans les pays concernés, ainsi qu'un groupe d'experts sélectionnés pour des analyses approfondies.



Le CEDPE s'engage à fournir un rapport provisoire à l'OIF d'ici le 30 septembre, mettant en lumière les découvertes et les conclusions de l'étude. Cette initiative témoigne de la volonté commune de comprendre et de résoudre les défis complexes liés au climat, à la sécurité et à l'environnement, afin de bâtir un avenir plus durable pour les pays d'Afrique Centrale.