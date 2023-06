Tchad : l'OIM et la KOICA unissent leurs forces pour doter Chagara et Birhache de centres de santé modernes

La cérémonie d'inauguration de ces infrastructures a été présidée par le sous-préfet de Moussoro rural, Youssouf Adoum Mahamat, représentant le Gouverneur, en présence des autorités sanitaires, des partenaires et de la population bénéficiaire.



Les chefs de village, Issaga Narri Hamid et Alhadj Youssouf, respectivement de Chagara et de Birhache, ont exprimé leur gratitude envers l'OIM pour la construction de ces magnifiques bâtiments au profit de leur communauté.



Le délégué provincial de la santé et de la prévention du Barh el Gazel, Dr Youssouf Saleh Mahamat, ainsi que le Médecin Chef de district de Moussoro, Dr Abderaman Hamadjouma, ont souligné que ces nouvelles infrastructures amélioreront considérablement la situation sanitaire du Barh el Gazel, qui ne dispose actuellement que d'un taux de couverture de 11% en termes d'infrastructures adéquates. Ils ont également mis l'accent sur la nécessité de redynamiser le comité de gestion des centres de santé.