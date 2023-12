Tchad : l’OMS tient une revue opérationnelle sur la crise des réfugiés soudanais

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé, ce mardi 12 décembre 2023, un atelier de revue opérationnelle conjointe pour traiter la crise humanitaire et sanitaire due à l'afflux de réfugiés soudanais au Tchad. L'événement, qui se déroule au ministère des Affaires étrangères, se poursuivra jusqu'au 14 décembre 2023.



Ce conflit armé, entre les Forces Armées Soudanaises (FAS) et les Forces de Soutien Rapide (FSR), a provoqué le déplacement de plus de deux millions de personnes, y compris plus de 500 000 réfugiés et retournés au Tchad.



Cette situation a mis une pression énorme sur le gouvernement tchadien, limité en ressources, entraînant une hausse des cas de maladies, de malnutrition et de risques épidémiques. L'ouverture de l'atelier a été assurée par le directeur de la Communication, Mahamat Tadjadine, qui a souligné l'importance de cette revue pour évaluer les réussites et les difficultés.



Le représentant du ministère de la Santé publique et de la Prévention, Moussa Mahamat Brahim, a remercié l'OMS pour son soutien continu.



Dr Abdoulaye Yam, représentant de l'OMS, a indiqué que l'atelier vise à examiner en détail, les interventions de l'OMS, face à cette crise à l'Est du Tchad, en incluant une analyse critique des actions menées, une évaluation de l'impact et l'identification des ajustements nécessaires pour répondre aux défis persistants.