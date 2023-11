Tchad : l'ONAPE échange avec les chefs d'entreprise en vue d'un placement et d'une insertion des jeunes

Abdallah Chidi Djorkodei, directeur de l'ONAPE, a expliqué que cet atelier fait suite à une campagne de prospection intensive durant laquelle des agents et conseillers de l'ONAPE ont visité une centaine d'entreprises à Ndjamena pour identifier leurs besoins en main-d'œuvre à court et moyen terme.



"Malgré l'absence d'une 'école d'expériences', nous nous efforçons de résoudre cette question épineuse par le biais de notre Programme d'Appui aux Diplômés sans Expériences (PADE) et le Programme de Développement des Compétences pour l'Employabilité des Jeunes (PDCE)", a déclaré M. Djorkodei. Il a exprimé l'espoir que cet atelier permettrait aux directeurs des ressources humaines et aux conseillers emploi de l'ONAPE de trouver des solutions pour faciliter l'intégration des diplômés dans la vie active.



M. Djorkodei a également souligné les difficultés liées à l'insertion socioprofessionnelle des jeunes et a encouragé les participants à proposer des solutions concrètes. Il a abordé les problèmes majeurs auxquels l'ONAPE est confrontée, notamment l'inadéquation entre l'offre et la demande d'emploi, les exigences de qualification des entreprises et le manque d'expérience des diplômés.