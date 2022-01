Tchad : l'ONAPE forme 150 jeunes du Borkou sur la microfinance

Le gouverneur de la province du Borkou, le général de corps d'armée Hassane Saleh Algadam Aldjinedi, a clôturé au Centre technique et professionnelle de Faya l'atelier de formation axé sur les techniques d'élaboration et de gestion de microfinance.



​La formation initiée par l'Office national pour la promotion de l'emploi (ONAPE) a permis d'outiller 150 demandeurs d'emplois issus des différentes couches socio-professionnelles de la province du Borkou. L'atelier a duré 10 jours.



D'après le chef d'agence de l'ONAPE de Faya, Mahamat Issakha Moussa, il faut éradiquer la pauvreté et mettre le paquet afin de résorber le chômage qui gangrène l'épanouissement de la jeunesse.



Le gouverneur de la province du Borkou, général de corps d'armée Hassane Saleh Algadam Aldjinedi, a salué la présence à Faya de l'ONAPE qui contribue à la baisse du chômage des jeunes en quête d'emploi. Il a invité les bénéficiaires à mettre en pratique les connaissances acquises pour se prendre en charge.