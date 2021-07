Tchad : l’ONAPE forme ses agents de la zone méridionale

Les chefs de bureau de l’ONAPE de la zone méridionale sont en formation sur le montage de projets d’emplois verts, l’entrepreneuriat agricole et la création d’emplois en milieu rural. Il s’agit d’une formation de 7 jours qui a démarré le 5 juillet 2021, dans la salle des réunions du centre d’apprentissage de la langue française de Moundou.

Elle a pour objectif de renforcer les capacités des participants, afin qu’ils soient à mesure de monter et de développer des projets d’emplois verts, aider les demandeurs d’emploi à entreprendre et à créer des emplois en milieu rural, accompagner pour l’installation des jeunes en milieu rural, identifier des filières porteuses en fonction du milieu rural.



Souhaitant la bienvenue à ses collaborateurs, le chef de bureau de l’ONAPE de Moundou, Mayanga Fabrice a émis le vœu que ces échanges permettent de renforcer leurs capacités, afin d’être productifs pour leur institution. La représentante du directeur national de l’ONAPE, Mme Maria Djounfouné a demandé à ses collaborateurs d’être attentifs afin qu'au sortir de ces assises, ils puissent présenter un projet qui pourra satisfaire les attentes de tous les partenaires de l’institution.



Le directeur de l’Institut de formation professionnelle études et conseils, institution en charge de la formation, Paulin Mossédé, explique qu’aujourd’hui, on parle d’une transition de l’économie conventionnelle à l’économie verte, celle qui ne consomme pas de ressources, juste pour se faire de l’argent, mais qui prend en compte tant l’aspect environnemental que social. C’est pourquoi, souligne-t-il, l’Afrique n’a pas droit à l’erreur. Cette formation est assurée par l’ingénieur de conception Ndodjidé Aubain.