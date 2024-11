Tchad : l’ONAPE forme son personnel de la zone méridionale

Dans le cadre du renforcement des capacités du personnel, il se tient ce 12 novembre 2024 à Moundou, chef-lieu de la province du Logone Occidental, une formation intensive au profit des agents de l’Office nationale pour la promotion de l’emploi (ONAPE) des provinces de la zone méridionale.



Cette initiative est menée par une délégation conduite par le coordonnateur en charge du Suivi des Structures Déconcentrées et de la Coopération Internationale à l’ONAPE, Jean Pierre Djimasngar. La formation vise à doter les bénéficiaires des compétences nécessaires dans plusieurs domaines clés



: le conseil, l'emploi, la culture entrepreneuriale et l'informatique. Ce programme a pour objectif de favoriser l'autonomisation des agents, améliorer leur efficacité et promouvoir l'innovation au sein des structures déconcentrées.