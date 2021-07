Tchad : l'ONAPE inaugure son antenne à Ati, dans la province du Batha

C'est une opportunité qui s'ouvre pour les jeunes demandeurs d'emploi du Batha. Le maire 1er adjoint de la commune d'Ati, Assoudi Adoum, a souligné que cette volonté d'appuyer la jeunesse vient à point nommé en vue de lutter contre le chômage des jeunes.



Pour sa part, Sadick Brahim Dicko, directeur général de l'ONAPE, a affirmé que l'ouverture du bureau permet à son institution de faire passer le message aux entreprises, ONG et demandeurs de l'emploi, sur le bien fondé de la politique du gouvernement de transition en matière de lutte contre le chômage et le sous-emploi.



Le gouverneur de la province du Batha, Djimta Ben-Dergo, a invité les demandeurs d'emploi à se rapprocher du bureau de l'ONAPE d'Ati pour bénéficier de ses services. La question de l'emploi des couches vulnérables dont les jeunes et les femmes est devenue un sujet de préoccupation majeur pour le gouvernement de la transition, a-t-il dit.



L'ONAPE entend couvrir entièrement le territoire afin que chaque tchadien puisse bénéficier des services qu'offre l'ONAPE.



La cérémonie a été marquée par une visite guidée du nouveau bureau de l'ONAPE du Batha.