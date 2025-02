Tchad : l'ONAPE lance la campagne de collecte d'offres de stage et d'emploi auprès de ses partenaires

Dans le souci d'offrir des opportunités de stage et d'emploi auprès des diplômés sans expérience et sans emploi, l'ONAPE, agence de Koumra, a lancé ce 21 février la campagne de prospection auprès des institutions partenaires. C'est le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mandoul, Ahmat Abdallah Fadoul, qui a présidé la cérémonie.



Dans son intervention de circonstance, le chef de bureau de l'ONAPE de Koumra, Moumine Saleh Mahamat a rappelé le décret 1778/2020 qui donne mission à l'ONAPE de mettre en œuvre la politique nationale du gouvernement en matière de l'emploi. Pour lui, cette prospection vise à collecter auprès des institutions partenaires, des offres de stage et d'emploi, mais aussi le recrutement à court moyen et long terme, pour les demandeurs d'emploi.



Et Moumine Saleh Mahamat de dire que cette prospection entre en droite ligne de la politique du chef de l'État, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno. C’est pourquoi il invite les responsables des institutions partenaires de faire preuve de collaboration à l'équipe de collecte des données, en lui donnant des informations crédibles et fiables, pour le besoin de la cause.



Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mandoul, Ahmat Abdallah Fadoul relève que cette campagne est en application des termes des dispositions du décret 1778. Il s'agit de collecter l'ensemble des données relatives aux offres de stage, d'emploi ou aux besoins de recrutement auprès des institutions partenaires.



Cela permettra de cartographier ces offres pour améliorer les conditions d'emploi des jeunes.