Tchad : l'ONAPE lance le crédit agricole dans le Salamat

Pour traduire dans les faits sa première mission qui est celle de la politique du gouvernement en matière de l'emploi et de la lutte efficace contre le chômage et la pauvreté, l'ONAPE octroie une enveloppe d'une valeur de 85.095.000 FCFA aux producteurs agricoles de la province du Salamat.



Le chef de bureau ONAPE, Assadick Djibrine Hassane, a précisé que si la direction a financé l'intégralité des demandes, c'est grâce au pladoyer du gouverneur de la province du Salamat. Pour sa part, le représentant de la chefferie traditionnelle, Ammar Mahamat Ali, a déclaré qu'ils vont redoubler d'efforts pour que les nouveaux bénéficiaires respectent le délai de remboursement.



Lançant l'activité, le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, a remercié les plus hautes autorités avant de déclarer que le crédit agricole permet non seulement de lutter contre la pauvreté mais aussi et surtout de freiner l'exode rural, I'immigration des bras valides et les pratiques de l'usure qui jadis, caractérisaient les communautés rurales.



Selon le gouverneur, de 96 200 000 FCFA en 2022, le montant a connu une légère diminution du fait des inondations qui ont englouti une grande partie des champs des bénéficiaires ainsi que la mauvaise foi de certains bénéficiares indélicats gui trainent avec le remboursement.



Les producteurs ont officiellement bénéficié du crédit agricole remis par par quelques personnalités publiques.