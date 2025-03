Tchad : l’ONAPE prospecte des emplois pour les jeunes au Mayo Kebbi Ouest

À travers son slogan un jeune, une qualification et un emploi, l’Office national pour la promotion de l’emploi (ONAPE), agence de Pala, a lancé ce jeudi 20 mars 2024, la campagne de prospection auprès des institutions partenaires installées dans ladite province.



Selon le chef d'agence de l'ONAPE Pala, Issa Cherif Alatchi, cette campagne de prospection permet d’élaborer une cartographie des partenaires, et de disposer une base de données. Elle vise plusieurs objectifs, notamment l’identification de façon approfondie avec des sources internes et externes, des partenaires qui peuvent affecter la capacité de l’ONAPE à atteindre ses objectifs.



Pour Issa Cherif Alatchi, il est également important de procéder à l’analyse du marché de l’emploi provincial, tout en développant une approche appropriée afin d’identifier les activités nécessaires de faciliter l’insertion des jeunes. Une occasion pour l’ONAPE de réaliser un diagnostic complet des bases de données existantes, mais aussi et surtout, d’identifier les besoins et les lacunes en matière de collecte et de gestion des données.



Enfin, il sera question de proposer un outil palliatif adaptable et nécessaire pour répondre au différents besoins. Le secrétaire général de la province du MKO, Ngana Djékila, représentant le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo Kebbi Ouest, lors de la cérémonie, souligne que l’ONAPE seul ne peut pas relever les défis liés à l’employabilité des jeunes, et surtout des diplômés, sans la participation des partenaires.



Bien que le chômage des jeunes demeure la préoccupation des autorités du pays, il y a lieu de trouver des solutions à ce problème. Ainsi pour Ngana Djekina, l’important est aujourd’hui que les institutions et entreprises installées dans la province du Mayo Kebbi Ouest se serrent les coudes, et ouvrent leurs portes aux jeunes, à travers l’ONAPE. Cela pour leur permettre d’avoir accès à l’emploi, et favoriser leur insertion socioprofessionnelle.