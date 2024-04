Tchad : l’ONAPE remet 34 657 000 FCFA aux promoteurs du Guéra

L'Office National de la Promotion de l'Emploi (ONAPE) a organisé une cérémonie de remise de quinze chèques aux jeunes promoteurs, pour encourager l'entrepreneuriat, à travers l'auto-emploi, ainsi que l'insertion de 65 stagiaires, dans le cadre du Programme d'Appui aux Diplômés sans Expérience (PADE), dans diverses institutions de la province.



La cérémonie a été présidée par le secrétaire général de la province du Guéra, Djerambeté Dingamyo, assisté du représentant du directeur national de l'ONAPE et des promoteurs.



Après les mots de bienvenue, le directeur de l'ONAPE Mongo, Adam Ali Diko, a laissé la parole au directeur national, Abramane Mahamat Abba, qui a expliqué le but de cette mission, qui consiste à remettre des chèques aux promoteurs.



Le secrétaire général de la province du Guéra, Djerambeté Dingamyo, a félicité l'ONAPE et le gouvernement du Tchad, pour leur soutien aux promoteurs, les encourageant à faire bon usage des fonds reçus et à les rembourser à temps.