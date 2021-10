Tchad : l'ONAPE sensibilise dans le département de Wadi Rimé

Dans le cadre de sa tournée de sensibilisation et d'information sur ses activités, l'équipe du bureau provincial de l'ONAPE d'Ati s'est rendue dans le département de Wadi Rimé et la sous-préfecture de Koundjourou. L'objectif de ce déplacement est d'informer et de sensibiliser les jeunes et groupements féminins sur l'octroi de crédits agricoles et l'auto entrepreneuriat.



Pour le chef d'agence de l'ONAPE du Batha, Djikoloum Frédéric, son institution qui est chargée de matérialiser la politique du gouvernement en matière d'emploi. Elle met en œuvre trois programmes dont deux qui concernent directement le monde rural. Il s'agit du crédit agricole et de l'auto entrepreneuriat. A cet effet, Djikoloum Frédéric a détaillé les conditions d'octroi et le remboursement, tout en demandant aux bénéficiaires de respecter le délai de remboursement pour que d'autres puissent en bénéficier.



Par ailleurs, il demande aux jeunes et aux groupements agricoles et individuels du département de Wadi Rimé et de la sous-préfecture de Koundjourou, d'aller auprès de l'agence de l'Office national pour la promotion de l'emploi d’Ati, pour les orientations et le montage de leurs projets, afin de réduire le taux de chômage et éradiquer la migration de bras valides vers la Libye et d'autres pays. Les principaux concernés ont salué l'arrivée de l'ONAPE dans leurs localités.



Ainsi, il y a des jeunes et des femmes très actifs regroupés dans des associations et groupements, mais il leur manque le financement nécessaire, d'où la pertinence des microcrédits que propose l'ONAPE. L'équipe de l'ONAPE a ensuite rencontré les chefs traditionnels et les membres des associations et groupements féminins.