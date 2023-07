Tchad : l'ONAT adopte un plan ambitieux pour soutenir le développement durable

Ce plan d'action vise en premier lieu à promouvoir les actions de l'ONAT dans le domaine du développement de l'urbanisme et de l'habitat. Ainsi, l'ONAT se met volontairement à la disposition du gouvernement pour accompagner sa politique de développement durable, notamment dans les domaines des infrastructures routières et de l'urbanisme.



Face aux préoccupations récurrentes liées aux inondations dans notre pays, le président de l'ONAT, SENOUSSI AHMAT SENOUSSI, a assuré les partenaires techniques et financiers que l'ONAT accorde une grande importance à cette problématique, tant dans le présent que dans le futur. Il a appelé tous les architectes à s'impliquer afin d'aider l'État à anticiper les problèmes liés aux inondations et à contribuer au développement de l'urbanisme des villes secondaires.



Le plan d'action adopté comprend trois axes majeurs : le redressement de l'ONAT, le développement et la promotion de la profession d'architecte, ainsi que les activités courantes. L'ensemble de ces actions est estimé à un coût total de 38 millions de FCFA.